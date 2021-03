कोरोना वॉरियर डॉ. राकेश जैन के परिवार से मिले CM केजरीवाल, दिया 1 करोड़ का चेक

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर डॉ. राकेश जैन के परिवार से मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मुलाकात की। केजरीवाल ने परिवार को एक करोड़ रुपए का चेक सौंपा। आपको बता दें कि राकेश जैन दिल्‍ली नगर निगम के बाड़ा हिंदू राव अस्‍पताल में बतौर लैब टेक्‍नीशियन काम करते थे। लोगों की सेवा के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे जिसके बाद उन्‍हें मेट्रो अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती होने के एक दिन बाद 18 जून 2020 को उनकी मौत हो गई। राकेश जैन मूल रूप से दिल्‍ली के रहने वाले थे और 1988 में वो सर्विस में आए थे। जून 2022 में वो रिटायर भी होने वाले थे।

परिवार से मिलने के बाद केजरीवाल ने कहा कि जैन ने आखिरी दम तक लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि इस पैसे से उनके परिवार की थोड़ी मदद हो जाएगी। केजरीवाल ने राकेश जैन के बेटे को नौकरी देने का भी ऐलान किया। मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि मैं स्‍वर्गीय राकेश जैन के परिवार से मिलकर उन्‍हें एक रोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी। इस दौरान मैं उनके मां-बांप, पत्‍नी और बच्‍चों से भी मिला और हर संभव मदद का आश्‍वासन दिया।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal met and gave Rs 1 crore relief amount to the family of Rakesh Jain, Lab technician at Hindu Rao Hospital, who lost his life in the line of #COVID19 duty. pic.twitter.com/RD4WrFBppo