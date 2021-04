लॉकडाउन को लेकर छोटे दुकानदारों के लिए आनंद महिंद्रा ने कही ये बात, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

India

oi-Love Gaur

मुंबई: देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार आनंद महिंद्रा अपने ट्वीट और नेकदिली के लिए जाने जाते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो या फिर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए लोगों का ध्यान खींचना उनको बहुत अच्छे से आता है। अब उनका एक ट्वीट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच फंसे उन लोगों की बात कही है। आनंद महिंद्रा के एक के बाद कई ट्वीट्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं।

दरअसल, देश के कई हिस्सों में फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में लागातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार सख्ती बरतते हुए नाइट कर्फ्यू और कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिस पर लोग अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रही है। वहीं इस मुद्दे पर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी कई के बाद कई ट्वीट किए। महिंद्रा ने लिखा कि 'महामारी के भीतर एक महामारी छिपी है और वो मानसिक स्वास्थ्य है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि कोई भी मनोवैज्ञानिक मानसिक तनाव से मुक्ती नहीं दिला सकता, इससे सबसे अधिक प्रभावित छोटे दुकान और व्यवसाय के मालिक हैं, जो इस महामारी नाम की सुरंग के अंत में प्रकाश को देखने लगे है और अब उस रोशनी की संभावना की तलाश कर रहे हैं।

There is a pandemic hidden within the pandemic: Mental Health. Covid city dashboards cover the availability of hospital beds but not access to trained therapists. There was already a woeful lack of them, but they are now overwhelmed. (1/3)

The strength of micro-communities has always been an antidote to mental stress. We can all do our bit to help shops on our street & order for home delivery from them, not just giant e-comm sites. We can all lend an ear & a shoulder to our friends who run small enterprises. (3/3)