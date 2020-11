तमिलनाडुः BJP और AIADMK के बीच जारी रहेगा गठबंधन, गृह मंत्री अमित शाह ने तोड़ा सुरक्षा प्रोटोकॉल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई पहुंचे हैं, यहां उन्होंने 67,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'पूरे देश ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस महामारी का सामना किया है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत विकसित देशों से भी अच्छे तरीके से कोविड-19 का सामना कर पाया है। 130 करोड़ जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ी। जिसके चलते आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं।'

अमित शाह के दौरे के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में उबाल आ गया है। शनिवार शाम तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने ऐलान किया कि अगले साल की शुरुआत में तमिलनाडु चुनाव के लिए भाजपा के साथ AIADMK का गठबंधन जारी रहेगा। पन्नीरसेल्वम ने आगे कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए लोकसभा गठबंधन जारी रहेगा। हमने राज्य में 10 साल तक सुशासन की सरकार बनाई है और हमारा गठबंधन 2021 का चुनाव भी जीतेगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगा। बता दें कि AIADMK ने राज्य में एक बार फिर से DMK को टक्कर देने की रणनीति तैयार की है जहां वह नौ साल से अधिक समय से सत्ता में है।

After Modi ji came into power, competitiveness among states has increased. I am happy that Tamil Nadu has secured first place among the states in good governance this year: Home Minister Amit Shah in Chennai pic.twitter.com/1UjSOFxA75