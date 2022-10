केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को असम CM हिमंत बिस्वा ने दी जन्मदिन की बधाई, शेयर की PM मोदी के साथ की ये फोटो

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र ने शुभकामनाएं दी और उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने उनके लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन की कामना की। इसी क्रम में गृहमंत्री अमित शाह को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सरमा ने नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और कहा कि अमित शाह पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के उदय में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

Having been firmly by the side of New India’s key architect Shri @narendramodi Ji for decades, Shri @AmitShah Ji has been pivotal in the rise of BJP. As HM he has steered India’s internal security to new high.

I wish Adarniya Amit Ji a very Happy Birthday. Be blessed always. pic.twitter.com/9wEucBsqie