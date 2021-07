Aliens in Sky:दिखने और गायब हो जाने वाले 9 सितारों का राज क्या है ? दुनियाभर के वैज्ञानिकों का माथा ठनका

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 जुलाई: भारत समेत दुनिया के कई देशों के खगोलशास्त्रियों ने मिलकर सितारों के एक ऐसे समूह का पता लगाया है, जो दिखते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। यह स्टडी हाल ही में नेचर की 'साइंटिफिक रिपोर्ट' में प्रकाशित हुई है और नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जरवेशनल साइंसेज के वैज्ञानिक डॉ. आलोक सी गुप्ता भी इस रिसर्च में शामिल रहे हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों को इन तारों के दिखने और गायब होने का रहस्य अभी तक पता नहीं चला है और अगर मौजूदा संभावनाएं सच साबित हुईं तो यह बात पूरी तरह से पक्की हो सकती है कि ब्रह्मांड में इंसानों के बनाए सैटेलाइट पहुंचने से भी पहले एलिएंस धरती की कक्षा में कदम रख चुके थे!

English summary

Astronomers of many countries of the world including India have hoped for the presence of aliens in the sky, a picture from the 1950s is being investigated