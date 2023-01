BRS की रैली में बोले Akhilesh Yadav- दिन गिनने वाले सत्ता में नहीं रहते, केवल 399 दिन रहेगी भाजपा सरकार

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा खुद मान चुकी है कि सरकार 400 दिन और चलेगी।

India

oi-Jyoti Bhaskar

तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) अब भारत राष्ट्र समिति (BRS) हो चुकी है। लोक सभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस की रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खुद मान लिया है कि उनकी सरकार केवल 400 दिन और चलेगी।

तेलंगाना के खम्मम में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा, "कल बीजेपी ने मान लिया था कि अब उनके सत्ता में 400 दिन ही बचे हैं. जो अपने दिन गिनने लगते हैं, वे सत्ता में नहीं रह सकते। अब, केवल 399 दिन शेष हैं।"

Yesterday, BJP accepted that only 400 days are left for them in power now. Those who start counting their days, can't remain in power. Now, only 399 days are remaining: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav at Khammam, Telangana pic.twitter.com/eNFP6ADYcq