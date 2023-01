Air India:पेशाब कांड में कैप्टन और क्रू को बलि का बकरा मत बनाओ- एयरलाइंस पर फूटा गुस्सा

एयर इंडिया के विमान में हुए पेशाब कांड को लेकर क्रू और पायलट पर हुई कार्रवाई का, कई मौजूदा और पूर्व पालयटों ने विरोध किया है। उनका कहना है मैनेजमेंट अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना रहा है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री पर नशे में धुत शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री द्वारा पेशाब किए जाने के मामले में क्रू और पायलट पर हुई कार्रवाई का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। पायलटों और पूर्व पायलटों के एक समूह ने विमान कंपनी पर अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाए जाने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि एयरलाइंस को पहले दिन से यदि घटना की जानकारी थी तो उन्होंने इसपर तभी कार्रवाई क्यों नहीं की। इनके मुताबिक जब मीडिया में नकारात्मक छवि बनी है तो विमान के पायलट और क्रू पर दोष मढ़ा जा रहा है, जबकि मैनेजमेंट पूरी घटना से वाकिफ था।

English summary

Several former and current pilots have protested against the action taken on the crew and pilot by Air India for urinating on a female passenger. According to them it is like making a scapegoat