अग्निपथ बवाल पर बोले ओवैसी- 'घमंड और अहंकार ये कि पीएम मोदी....'

नई दिल्ली, 17 जून: अग्निपथ योजना के विरोध पर उठते सवालों के बीच हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस हिंसा के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना की सबसे गंदी तस्वीर हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में ही देखने को मिली है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की जान भी चली गई है। ओवैसी ने हिंसा पर उतारू लोगों के लिए कहा है कि सड़क पर उनका जो गुस्सा उतर रहा है, वहा हालात का स्वाभाविक परिणाम है। ओवैसी ने पिछले तीन दिनों से देश के कई हिस्सों में जारी हिंसा की तुलना मंडल आयोग के विरोध में जान गंवाने वाले राजीव गोस्वामी से की है, जिसने 1990 में इसके खिलाफ आत्महत्या कर ली थी।

'घमंड और अहंकार ये कि पीएम मोदी....'

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उस समय भी सड़क पर जो गुस्सा था, उसके तीन मुख्य फैक्टर थे- आर्थिक तंगी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी और अत्यधिक महंगाई। अब उन्होंने कहा है कि 'इस अग्नि को जो चौथा फैक्टर हवा दे रहा है वह घमंड और अहंकार है, जिससे प्रधानमंत्री सेना प्रमुखों के पीछे छिप रहे हैं।'

'लापरवाह फैसले का जिम्मा लेने का साहस दिखाइए'

उन्होंने एक ट्विट में लिखा है, 'सर, प्लीज मिलिट्री प्रमुखों के पीछे छिपना बंद कीजिए मिस्टर मोदी। अपने लापरवाह फैसले का जिम्मा लेने का साहस दिखाइए और परिणामों का सामना कीजिए। देश के युवाओं का उनके भविष्य को लेकर गुस्सा आपकी ओर है, सिर्फ आपकी ओर।'

एक साल उम्र में भी दी गई रियायत

गौरतलब है कि अग्निपथ योजना मंगलवार को लॉन्च की गई है, जिसके तहत 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती की जाएगी। लेकिन, इसके खिलाफ जोरदार हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को शाम में जाकर सरकार ने सिर्फ एक बार के लिए 21 साल की उम्र को बढ़ाकर 23 भी किया है, जिसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि दो साल से सेना में भर्ती नहीं पाई है।

सेना प्रमुखों के सामने आने पर भड़के ओवैसी

ओवैसी ने इस वजह से सरकार को निशाना बनाया है कि अग्निपथ योजना के बचाव के लिए सेना प्रमुखों को सामने आना पड़ रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि उम्र में छूट से कई योवाओं, ऊर्जावान और देशभक्त युवकों को विशेष मौका मिलेगा, जिन्हें महामारी की वजह से दो साल सेना में भर्ती का मौका नहीं मिला था। सेना प्रमुख ने कहा है, 'मुझे लगता है कि युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। एक बार जब वो इसके बारे में जान जाएंगे, उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि यह योजना सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए फायदेमंद है।'

ओवैसी ने गुरुवार को भी हरियाणा में हुए एक विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर सरकार को अपना फैसला वापस लेने को कहा था। उन्होंने यह भी तंज कसा था कि क्या इन प्रदर्शनकारियों को उनके ड्रेस से पहचान नहीं हो पा रही है और ना ही उनपर बुल्डोजर चलाया जा रहा है।

Reminds us of Goswami suicide of 1990.

When there is economic distress, very high unemployment and super high inflation, the result is always anger on the street. A 4th factor adding to these flames is hubris and arrogance that @PMOIndia is hiding behind service chiefs. — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 17, 2022

Sir @PMOIndia Please Stop hiding behind military chiefs Mr Modi. Have the guts to take ownership of your reckless decision and face the consequences. The anger of the youth of the country about their future is directed you and only you. — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 17, 2022

Story first published: Friday, June 17, 2022, 16:00 [IST]