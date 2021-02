MJ Akbar Case: कोर्ट से बरी होने के बाद पत्रकार प्रिया रमानी ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

India

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को दिल्ली की एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि मुकदमे को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को निर्दोष मान बरी कर दिया है। कोर्ट से मिली राहत के बाद प्रिया रमानी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने वकील और उनकी टीम को धन्यवाद दिया है। बता दें कि रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली 'मीटू' मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे।

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। हालांकि आरोपों को बाद मचे विवाद के चलते अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रिया रमानी के आरोपों को लेकर अकबर ने उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को मानहानि की शिकायत दायर की थी। इस मामले पर आज (17 फरवरी) दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अकबर की याचिका को खारिज कर दिया और प्रिया रमानी को बरी कर दिया।

I am feeling amazing, to have my truth vindicated in a court of law is really something: Priya Ramani on being acquitted in a criminal defamation case against her pic.twitter.com/xytkM0WENF