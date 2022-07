स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, बिना शर्त माफी मांगें : अधीर रंजन

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 31 जुलाई : 'राष्ट्रपत्नी' बयान विवाद के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से माफी मांगने की मांग की है। अधीर रंजन ने लोक सभा स्पीकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम बिना राष्ट्रपति कहना अपमानजनक है, और इसके लिए स्मृति ईरानी को "बिना शर्त माफी" मांगनी चाहिए।

रविवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने स्मृति ईरानी से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 'राष्ट्रपति' पदनाम का उपयोग किए बिना 'द्रौपदी मुर्मू' का नाम लिया। बकौल अधीर रंजन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का नाम बिना राष्ट्रपति पद के चिल्लाना अपमानजनक है और इसके लिए "बिना शर्त माफी" मांगनी चाहिए।

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury writes to Lok Sabha Speaker Om Birla, calling on Union Minister Smriti Irani to issue an "unconditional apology" for yelling the name 'Droupadi Murmu' without using the prefix 'President.' pic.twitter.com/1ZS9ejaFJm