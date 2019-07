प्रियंका चोपड़ा की सिगरेट पीते वायरल हुई तस्वीर पर बहन परिणीति ने दिया ये जवाब

India

oi-Ruchir Shukla

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की हाल ही में एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो सिगरते पीती हुई नजर आई थीं। जानकारी के मुताबिक, उनकी ये तस्वीर मियामी बीच की थी, जहां वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचीं थी। इस दौरान प्रियंका के साथ उनके पति निक जोनास और मां मधु भी नजर आ रही थीं। प्रियंका सिगरेट का कश लगाने की तस्वीर वायरल होने के बाद यूजर्स ने जमकर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल किया। इस मामले में जब प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा से सवाल किया गया तो जानिए उन्होंने इस पर क्या कहा।

I think she is smoking Patanjali Cigarette. No Cause. Just have it. #PriyankaChopra pic.twitter.com/VBA8CAubOh

#PriyankaChopra giving comments on diwali to not use firecrackers and all & I have asthma people like me suffer during diwali and blabla

Pic 1. Firecrackers on her wedding

Pic 2. Smoking cigarette

Now this cigarette won't affect you and the firecrackers didn't harm to anyone pic.twitter.com/ZYYm8eRuaO