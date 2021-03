टूलकिट मामला: जमानत मिलने के बाद दिशा रवि की प्रतिक्रिया, कहा- TRP के लिए मुझे दोषी बना दिया

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। किसान आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट' मामले में गिरफ्तार हुई पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि का गिरफ्तारी के बाद पहला बयान आया है। दरअसल, शनिवार को दिशा रवि को जमानत मिल गई, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया। दिशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद से मेरे अधिकारों का काफी हनन हुआ है, मेरी फोटोज दुनियाभर में वायरल कर दी गई हैं और यहां तक कि कोर्ट से पहले ही मुझे मुजरिम करार दे दिया गया।

टीआरपी की चाह रखने वालों ने दोषी बनाया- दिशा रवि

दिशा रवि ने अपनी पोस्ट के जरिए मीडिया की काफी आलोचना की है। दिशा ने कहा है कि कोर्ट से पहले मुझे टीआरपी की चाह रखने वाले टीवी स्क्रीन ने मुझे दोषी करार दे दिया। मैं वहां बैठी रही, इस बात से अनजान कि उनके विचार के हिसाब से मेरे बारे में काल्पनिक बातें गढ़ी गईं। दिशा ने कहा है कि मुझे मालूम था कि मुझे कोर्ट के अंदर क्या बोलना है, लेकिन जब तक मैं कुछ समझ पाती, तब तक तो मुझे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया।

दिशा ने लिखा है, "मैं खुद से पूछती रही कि उस वक्त वहां पर होना कैसा लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं इसका सामना कर सकती हूं, खुद को ये समझा के कि ये सब मेरे साथ हो ही नहीं रहा है - पुलिस 13 फरवरी 2021 को मेरे घर आई, उन्होंने मेरा फोन नहीं लिया। मुझे गिरफ़्तार नहीं किया था, वो मुझे पटियाला हाउस कोर्ट नहीं ले गए थे, मीडिया वाले वहां उस कमरे में अपने लिए जगह नहीं खोज रहे थे।"

I'm letting this out into the internet void in order to present a narrative that is my own.

P.S. This is based on my personal experience and does not represent the opinion of any climate movement, group, or organisation. pic.twitter.com/djrieCZcn8