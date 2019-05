EC कर रहा है देश में दंगे कराने की साजिश, EVM पर आयोग का फैसला तबाही लाएगा: सौरभ भारद्वाज

India

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले विपक्ष ने एक बार फिर से VVPAT पर्चियों के सत्‍यापन की मांग की, जिसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। चुनाव आयोग ने EVM से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए।

आप नेता और दिल्‍ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव आयोग का फैसला तबाही लाएगा। आयोग का फैसला बड़े पैमाने पर दंगे करवा सकता है। ये देश को गृहयुद्ध की ओर ले जा सकता है। उन्होंने लिखा कि अगर वीवीपैट और ईवीएम का मिलान नहीं होता है तो क्या वो लोग मानेंगे, तो क्या वे चुनाव दोबारा करवाएंगे।

आप नेता ने कहा कि देश को अब चुनाव आयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल करते हुए कहा कि आखिर आयोग को ईवीएम में डाले गए वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान कराने में क्या परेशानी हो रही है।

Decision of @ECISVEEP will lead to disaster, its a recipe for mass riots. It can lead to Civil War.

If u first let political parties know the Winner & Loser, then will Winner allow elections to be set aside after VVPAT mismatch ?

Save this Country.

