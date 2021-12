Aadhaar-Voter ID Link:देश के लिए यह क्यों है जरूरी ? सरकार ने ये बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: आधार और वोटर आई कार्ड को लिंक करने वाले बिल को लेकर विपक्ष ने तूफान खड़ा कर रखा है। विपक्ष इसे मताधिकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश और निजता का हनन जैसे तमाम संदिग्ध नजरों से देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार की नजर में यह चुनाव सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक है और स्टैंडिंग कमिटी भी इसकी प्रक्रिया तेज करने को पहले ही कह चुकी है। अब सरकारी सूत्रों ने उन विषयों के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मोदी सरकार के लिए यह बिल लाना जरूरी हो गया था।

English summary

Aadhaar-Voter ID link, the government has explained why election laws amendment bill 2021 is necessary to bring it, because it will allow the name of a voter to be added to only one voter list