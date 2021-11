76 लाख रुपये का सोना AI की फ्लाइट में सीट के नीचे छिपाकर दुबई से जयपुर ला रहा था पैसेंजर, ऐसे पकड़ाया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

दिल्ली, 16 नवंबर: जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री को 76 लाख रुपये के सोने के बार के साथ पकड़ा गया है। यात्री जिस तरह से सोना विमान में छिपाकर ला रहा था, उससे कस्टम अधिकारी भी हैरान हैं। मंगलवार की यह दूसरी घटना है। पहले दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी करीब 2.5 किलो सोना बरामद किया गया था। वह पैसेंजर भी सीट के नीचे ही सोना छिपाकर ला रहा था। दूसरे मामले में उसने सीट के नीचे रहने वाली लाइफ जैकेट में सोना छिपा रखा था और वह फ्लाइट स्पाइसजेट की थी।

English summary

Custom Department caught two consignments of 4 kg of gold at Jaipur and Delhi airports, smuggling was being done from Dubai by hiding under the seat