20 रुपए की चाय पर 50 रुपए का टैक्स देख भड़का ट्रेन यात्री, रेलवे से पूछा सवाल तो मिला यह जवाब

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 30। ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को एक कप चाय के लिए 70 रुपए चुकाने पड़ते हैं और उपर से हैरानी वाली बात यह है कि उस 70 रुपए में 50 रुपए सर्विस टैक्स ही होता है। ऐसे में चाय की असली कीमत सिर्फ 20 रुपए है। सोचिए अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात हर किसी को गुस्सा आएगा। ऐसा एक मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां एक यात्री ने रेलवे से 70 रुपए की चाय के लिए जवाब मांग लिया।

₹20 का चाई पर ₹50 का GST. कुल मिलाकर ₹70 का एक चाई,

हैं ना कमाल का लूट

Series of such complaints to ⁦⁦@IRCTCofficial⁩ fall on deaf ears at ⁦@RailMinIndia⁩

and the private players have a loot in “connivance” with the 🤫 pic.twitter.com/Ayir5vGITL