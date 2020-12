केरल: UK से लौटे 8 लोग मिले कोरोना संक्रमित, नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजे गए सैंपल

India

oi-Kapil Tiwari

तिरुवनंतपुरम। Coronavirus New Strain ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा भारत पर लगातार मंडरा रहा है। खासकर दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु में ब्रिटेन से लौटे कई लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस बीच शनिवार को केरल में ऐसे 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने ये जानकारी दी है।

संक्रमित मरीजों के सैंपल को भेजा गया पुणे

स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने बताया है कि इन सभी आठों मरीजों के सैंपल को पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में परीक्षण के लिए भेजा गया है। ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वायरस स्ट्रेन तो नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोझिकोड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे में वायरस के स्ट्रेन में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि ये स्ट्रेन ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन जैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम केरल के सभी जिलों में इस शोध का संचालन कर रहे हैं।

A research conducted by the health department in Kozhikode shows a slight change in the strain of the virus. To be sure, we are conducting this research in all districts of Kerala. This strain is not like the one found in UK: Kerala Health Minister KK Shailaja https://t.co/4aVKB3lPjE