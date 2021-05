India

oi-Ankur Kumar

पणजी। गोवा के सरकार द्वारा संचालित गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (GMCH) में मंगलवार सुबह कोहराम मच गया। यहां 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। गोवा के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री विश्‍वजीत राणे ने कहा कि उन्‍होंने इन मौतों के सही कारण पता लगाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच की मांग की है। उन्‍होंने बताया कि इन मरीजों की मौत देर रात 2 बजे से सुबह 6 के बीच हुई है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि गोवा के मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत ने GMCH का दौरा किया था और कहा था कि मेडिकल ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता और GMCH में कोरोना वार्ड तक इसकी आपूर्ति के बीच अंतर से रोगियों को कुछ समस्‍याएं हुई हैं।

सावंत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि राज्‍य में ऑक्‍सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं राणे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोमवार को इस बात को माना कि GMCH में ऑक्‍सीजन की आपूर्ति में कमी है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री विश्‍वजीत राणे ने सीएम सावंत के दौरे के बाद कहा कि हाईकोर्ट को इन मौतों के पीछे के कारणों की जांच करायी जानी चाहिए। हाईकोर्ट को भी इसमें हस्‍तक्षेप करना चाहिए और ऑक्‍सीजन सप्‍लाई को लेकर एक श्‍वेत पत्र तैयार करना चाहिए जो चीजों को सही सेट करने में काफी मदद करेगा।

Visited #COVID19 wards in GMC today to inquire about the well being of the patients, our medical team and also to understand the shortcomings in the facilities. Our Doctors and Healthcare workers are doing their best on the frontline. 1/2 pic.twitter.com/JX5VHxdyZ7