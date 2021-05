कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 मरीजों की मौत, प्रशासन में मचा हड़कंप

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, मई 3। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार मरीजों की जान जा रही है। अलग-अलग राज्यों से मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। इस बीच कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य के चामराजनगर जिला अस्पताल में बीती रात 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। इनमें से कुछ कोरोना मरीज भी बताए जा रहे हैं।

देर से अस्पताल पहुंची ऑक्सीजन की सप्लाई

दरअसल, जिस अस्पताल में ये हादसा हुआ है, उसे बेल्लारी से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी, लेकिन सप्लाई में देरी हुई, जिसके बाद 24 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के बाद मैसूर से चामराजनगर के लिए ढाई सौ ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। बताया जा रहा है कि, जिन मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें अधिकतर वेंटिलेटर पर थे। इस हादसे के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Karnataka | 24 patients, including COVID-19 patients, died at Chamarajanagar District Hospital due to oxygen shortage & others reasons in last 24 hours. We are waiting for the death audit report: District Incharge Minister Suresh Kumar

(Visuals from outside the hospital) pic.twitter.com/8wEOkEEBvm