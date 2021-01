गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को मिला सम्मान, नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिखे गए नाम

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। National war memorial भारत और चीन के बीच पिछले साल जून में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उस घटना में चीन को भी भारी क्षति पहुंची थी। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया था। चीन को कड़ी टक्कर देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए शहीद जवानों के नाम अब राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर उकेरे गए हैं। ये एक तरह से उन शहीदों के प्रति सम्मान है। गणतंत्र दिवस से पहले शहीद जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में शामिल कर लिए गए थे।

कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक हुए थे शहीद

आपको बता दें कि गलवान घाटी में शहादत देने वालों में कर्नल संतोष बाबू सहित 20 सैनिक शामिल थे। उस घटना के बाद से अभी तक भी भारत और चीन के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। LAC पर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति जारी है।

Names of soldiers who lost their lives in the Galwan valley clash on June 15 last year have been recently engraved on the National War Memorial in New Delhi. 20 soldiers including Colonel Santosh Babu had lost their lives in clash with Chinese troops in the Eastern Ladakh sector. pic.twitter.com/wB1qMCoRAL