सावरकर को पक्का राष्ट्रवादी कहने पर राजनाथ को ओवैसी का जवाब, बोले- गांधीजी को हटाकर उसे राष्ट्रपिता बनाएंगे

Hyderabad

oi-Vijay

हैदराबाद, 13 अक्टूबर, 2021: वीर सावरकर को 20वीं सदी का पक्‍का राष्ट्रवादी और भारत का पहला सैन्य रणनीतिकार बताने के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, उन्होंने (भाजपा सरकार) ने इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना शुरू कर दिया है। आवैसी ने कहा, "अगर ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन वे महात्मा गांधी को हटा देंगे और सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे।"

ओवैसी ने कहा- सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे

असदुद्दीन ओवैसी बोले,

क्या बोले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बयान दिया कि, सावरकर के बारे में विरोधियों द्वारा कई झूठ फैलाए गए। राजनाथ ने कहा कि, सावरकर के बारे में बार-बार यह झूठ फैलाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका दायर कर जेल से खुद की रिहाई मांगी थी। जबकि सच यह है कि महात्मा गांधी ने ही उन्हें दया याचिका दायर करने के लिए कहा था।"

राजनाथ यह भी बोले कि, सावरकर भारत के पहले सैन्य रणनीतिकार थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर ही उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका दायर की थी, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वे रिहा हो जाएं तो आजादी के आंदोलन को और मजबूत किया जा सके।

बकौल राजनाथ, "सावरकर के लिए एक आदर्श राज्य वह था जहां के नागरिकों में उनकी संस्कृति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। और, इसके लिए हिंदुत्व को गहराई से समझने की जरूरत होगी।"

सिंह ने कहा था,

They are presenting distorted history. If this continues, they'll remove Mahatma Gandhi & make Savarkar the father of the nation, who was accused of the murder of Mahatma Gandhi & was pronounced complicit in the inquiry of Justice Jeevan Lal Kapur: AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/1aEsVMgZLC pic.twitter.com/ue2Q8Oxy3Z