Common Civil Code: हिमाचल में बोले गृहमंत्री अमित शाह- सत्ता में आते ही लागू करेंगे समान नागरिक संहिता

Himachal Pradesh

oi-Vijay Ram

amit shah rally today in himachal: हिमाचल प्रदेश चुनाव के मद्देनजर पालमपुर में रैली करने आए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने अपनी सरकार की भरपूर तारीफ की। शाह ने कहा कि, पहले किसी को विश्वास नहीं होता था कि (जम्मू-कश्मीर से) धारा 370 को हटाया जा सकता है। लेकिन देखिए आज, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां विभिन्न परियोजनाएं दौड़ रही हैं। विकास हो रहा है।"

शाह बोले कि, मैं आपसे वादा करता हूं जैसे ही भाजपा हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी, हम राज्य में 'कॉमन सिविल कोड' लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया है।

Earlier, no one believed that Article 370 could be removed (from J&K). Today, Kashmir is an integral part of India: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah in Palampur, Himachal Pradesh pic.twitter.com/uHcYavfqq0