हिमाचल प्रदेश में BJP की करारी शिकस्त, सीएम जयराम ठाकुर ने महंगाई को बताई हार की वजह

शिमला, 02 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव के नजीते घोषित हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां की एक संसदीय सीट और तीन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सभी पर कांग्रेस ने बाजी मारी, जबकि बीजेपी जीत के लिए तरसती रही। बीजेपी की हार पर अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इशारों ही इशारों में उपचुनाव में हार का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है।

गौरतलब है कि आज (2 नवंबर) हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट और अर्की, जुब्बल कोटाखाई और फतेहपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नजीते सामने आए। एक तरफ जहां कांग्रेस ने सभी सीटों पर बाजी मारी वहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में भाजपा एक भी सीट अपने नाम नहीं कर सकी। बीजेपी की इतनी बड़ी हार पर बोलते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने का भी काम किया। उन्होंने उपचुनाव नजीतों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं।

Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur said he humbly accepts the verdict given by people in by-elections to one Lok Sabha seat & three Assembly constituencies. He said the results were not as per expectations. He said that BJP lost Mandi Parliamentary seat with a narrow margin: CMO