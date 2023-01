डेरा फॉलोअर मर्डर केस : गैंगस्टर गोल्डी बरार गैंग का सदस्य हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश से गैंगस्टर गोल्डी बरार गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर बताया कि डेरा फॉलोअर की हत्या मामले में गिरफ्तारी की गई है।

Himachal Pradesh

oi-Jyoti Bhaskar

डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) ने रविवार को हिमाचल प्रदेश से गोल्डी बरार गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने ट्वीट किया कि एसएसओसी ने इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को गिरफ्तार किया है। पिछले साल नवंबर में फरीदकोट में डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या सहित पंजाब और हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास और आतंक के वित्त पोषण समेत दर्जनभर मामलों में शामिल रहा है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहने वाले इंद्रजीत उर्फ पैरी पर चंडीगढ़ पुलिस ने जबरन वसूली का रैकेट चलाने का मामला दर्ज किया था। वह कनाडा के कुख्यात गैंगस्टर सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार का सक्रिय सदस्य है।

He was involved in a dozen cases of murder & 307 IPC in #Punjab & #Haryana, including the killing of Pardeep Singh in Faridkot. He has been an active member of Goldy Brar Gang

Punjab Police is committed to keep #Punjab safe and secure as per the directions of @BhagwantMann (2/2)