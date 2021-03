VIDEO: असम में कांग्रेस पर बरसे CM शिवराज, कहा- महात्मा गांधी नहीं, जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं राहुल

Guwahati

गुवाहाटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 'मिशन असम' के तहत भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करने आए। इस दौरान अपने भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी पर करारा वार किया। शिवराज ने कहा, "राहुल गांधी (महात्मा) गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे, बल्कि जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। और, जिन्ना का रास्ता न तो असम के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, न ही भारत के लोगों द्वारा।"

पहली रैली में कांग्रेस पर शिवराज के निशाने

मध्य प्रदेश के सीएम और भाजपा नेता शिवराज सिंह की आज असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहली रैली है। जिसके लिए चौहान नाहरकटिया पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार की तारीफ की और विपक्षी दल कांग्रेस की कमियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास-यात्रा को आगे बढ़ाती रहेगी। उन्होंने कहा कि, हमारी पार्टी गांधी के रास्ते पर चल रही है। लेकिन, राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चले हैं।''

'कांग्रेस सरकार में असम बर्बाद हुआ'

शिवराज सिंह चौहान असम में कहा, ''मैं पूछता हूं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने असम को भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी दी। उनके शासन में, राज्य का विकास नहीं हुआ। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम ने विकास की राह पर आगे बढ़ना शुरू किया।''

उन्होंन कहा, ''कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल जैसे व्यक्ति के साथ हो गई, जिसने घुसपैठियों का समर्थन किया और असम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है। अजमल एक ऐसा शख्स है, जिसके साथ तरुण गोगोई ने भी हाथ मिलाया था। यहां यह गोगोई का भी अपमान है।''

3 चरणों में होंगे असम विधानसभा चुनाव

असम में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज आमसभा कर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की डालने की अपील लोगों से करेंगे। शिवराज के दौरे को लेकर भाजपा नेताओं ने वहां खासा तैयारियां की हैं।

27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग

असम में जो तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को और फिर अंत में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। सबसे बाद में मतगणना 2 मई को होगी।

अभी भाजपा ही सत्ता में

असम में अभी भाजपा की सरकार है। वहां विधानसभा की कुल 126 सीटे हैं। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार सत्ता में आई थी। तब उसके पास 60 विधायक हुए। जबकि, कांग्रेस के पास 26 सीट हैं। भाजपा को भरोसा है कि, वही फिर जीतेगी।

