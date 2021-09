गुरुग्राम में पाकिस्तान के नारे लगाने पर शख्स के खिलाफ FIR, पत्नी बोली- वो डिप्रेशन से जूझ रहा है

Gurugram

oi-Vijay

गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले के रिहायशी इलाके में एक शख्स के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी (गुरुग्राम) ने कहा कि, आरोपी की डिटेल निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि, "हमने अपनी लीगल ब्रांच से राय मांगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि, शख्स ने पाक-समर्थित नारे लगाए हैं। उसकी पत्नी ने भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि वह डिप्रेशन से जूझ रहा है। इसलिए उसके उपचार से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है। रिकॉर्ड मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।"

अगले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए काफी खतरनाक, खुफिया रिपोर्ट के बाद इमरान सरकार में खलबली

Haryana: FIR lodged against a man for raising pro-Pak slogans in a residential society in Gurugram

We've sought opinion of our legal branch. His wife has also filed a complaint, stating that he is battling depression. His treatment record has been sought: DCP Gurugram pic.twitter.com/mebtPYDozo