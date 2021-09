Gujarat: दिग्गज पाटीदार नेताओं की जगह मोदी-शाह ने भूपेंद्र पटेल पर ही क्यों किया भरोसा ? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गांधीनगर,13 सितंबर: गुजरात में भाजपा के लिए पाटीदार समाज हमेशा से अहम रहा है। इसलिए अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति में कुछ भी खास नहीं है। लेकिन, सवाल है कि पार्टी में एक से बढ़कर दिग्गज पाटीदारों के होने के बावजूद बीजेपी ने पहलीबार के विधायक पर ही दांव क्यों खेला है। दरअसल, इसके जरिए पार्टी अपने पूरे कोर वोट बैंक की राजनीति को साधना चाहती है। इसमें पाटीदारों के साथ-साथ बहुत बड़ा ओबीसी वोट बैंक भी शामिल है। पार्टी का मौजूदा नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से ज्यादा प्रदेश की राजनीति को कोई नहीं समझ सकता; और इसलिए भूपेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौंपने के पीछे पहले से सोची-समझी एक सधी हुई रणनीति है।

English summary

In Gujarat, Modi and Shah have tried to tackle many challenges together by giving Bhupendra Patel of Patidar community the post of CM