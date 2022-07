VIDEO: गुजरात में भगवान जगन्नाथ की 'रोबोटिक' रथ यात्रा, ब्लूटूथ का इस्तेमाल, ये किसने किया?

Gujarat

वडोदरा। देश के विभिन्न शहरों में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा हुई। हजारों श्रद्धालु रथयात्रा में शामिल हुए। कुछ श्रद्धालु तो ऐसी यात्रा नई तकनीक के साथ निकालते नजर आए। अब देखिए न, गुजरात के वडोदरा में एक भक्त ने शहर की सड़कों से भगवान जगन्नाथ की 'रोबोटिक रथ यात्रा' निकाली है। रथरूपी व्हीकल को उसने अपने मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा था, जिससे 'रोबोटिक रथ' अपने संचालित हो रहा था। इसका वीडियो वायरल हो गया है।

Gujarat | Vadodara's Jai Makwana pays a robotic tribute to Lord Jagannath calling it an amalgamation of science & traditions

"This robotic rath yatra is a modern-day celebration of the festival with the Lord manifesting in front of devotees on a robotic rath," he said (1.07) pic.twitter.com/R4YmasCSKQ