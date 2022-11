मोरबी में 43 साल पहले आई थी एक भयानक आपदा, तब RSS-Modi की भूमिका ने बदल दी थी गुजरात की राजनीति

Gujarat

Morbi Bridge collapse: मोरबी, पुल हादसे की वजह से आज दुनिया भर में सुर्खियों में है। कई वैश्विक नेताओं ने वहां हुई दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी पहुंचे हैं और हादसे वाली जगह का मुआयना किया है और अस्पताल जाकर घायलों को भी देखा है। लेकिन, 43 साल पहले मोरबी की उसी मच्छु नदी पर बना बांध टूट गया था,जिसपर यह पुल टूटकर गिरा है। तब बांध टूटने के चलते ऐसी तबाही आई थी कि पूरा शहर बर्बाद हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े हुए थे और राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ मोरबी के पुनर्वास में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की थी। उस समय संघ ने वहां जिस तरह से कार्य किया था, उससे पूरे गुजरात की जो राजनीति बदली, उसका प्रभाव आजतक बरकरार है।

Morbi Bridge collapse:There was a deluge in Morbi 43 years ago due to the collapse of the dam. The RSS and Narendra Modi played a very good role in relief-rescue and rehabilitation. Patidar had joined BJP after this