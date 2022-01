गुजरात: इंडियन कोस्टगार्ड ने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को बोट के साथ किया गिरफ्तार

Gujarat

oi-Akarsh Shukla

पोरबंदर, 09 जनवरी। देश की सुरक्षा में दिन-रात 24 घंटे सीमा की सुरक्षा लगी भारतीय जल सेना ने शनिवार देर रात अरब सागर में 10 पाकिस्तानी लोगों के साथ उनकी नाव को कब्जे में लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 10 चालक दलों वाला पाकिस्तानी नाव भारतीय समुद्री सीमा में घुस गया था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाव को अरब सागर में पकड़ा गया, चालक दल को आगे की पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया जा रहा है।

भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारी ने बताया कि 10 चालक दल के सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजीएस 'अंकित' ने शनिवार को रात के गश्त के दौरान अरब सागर में भारतीय जल सीमा में पकड़ा था। पाकिस्तानी जहाज की पहचान 'यासीन' के रूप में हुई है। आईसीजीएस अंकित रात में ऑपरेशन कर रहा था, तभी उसने नाव को पकड़ लिया। पाकिस्तानी नाव भारतीय जल सीमा में 6-7 मील अंदर थी और आईसीजी जहाज को देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया।

Indian Coast Guard ship ICGS Ankit has apprehended a Pakistani Boat 'Yaseen' with 10 crew in Indian waters in the Arabian sea during night ops y'day. The crew is being brought to Porbandar for further interrogation: Indian Coast Guard officials pic.twitter.com/vYmxFyKm4V