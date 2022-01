गुजरात: स्कूलबंदी वाला 16वां राज्य, स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की पढ़ाई अब सिर्फ ऑनलाइन होगी

Gujarat

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में सरकार ने महामारी के चलते कुछ नई गाइडलाइन जारी कीं। साथ ही राज्य भर के सभी स्कूलों में पहली से 9 तक की सभी कक्षाओं में केवल ऑनलाइन पढ़ाई कराने के आदेश दे दिए। यानी 9वीं तक के विद्यार्थियों को अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात सरकार ने यह फैसला तब लिया, जबकि देश के 15 राज्यों में पहले ही स्कूलबंदी घोषित की जा चुकी थी।

गुजरात में कोरोना के नए मरीज 5 हजार के पार

अब गुजरात में एक दिन के दरम्यान 4 हजार से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। अन्य राज्यों की तरह यहां भी वायरस के नए और पुराने वैरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने तेजी से बढ़ते वायरस के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कीं। जिसमें राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा भी बढ़ाना शामिल है।

क्यों कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का फैसला किया?

सरकार ने कहा कि, अभी 10वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक की कक्षाएं स्कूलों में आॅफलाइन चलती रहेंगी। यह कुल क्षमता के 50% की सीमा के हिसाब से जारी रखा जाएगा। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ स्कूल-कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सेंटर भी चलाए जा सकते हैं। मालूम हो कि, कक्षा 9 तक के बच्चों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं..इसलिए सरकार ने इन कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है।

गुजरात: नई गाइडलाइन 31 जनवरी तक अमल में रहेंगी, बाग-बगीचे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे

2 और शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया

सरकार ने कहा है कि, स्कूल-कॉलेजों से जुड़े प्रतिबंध 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। वहीं, यहां के जिन 8 शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पांच घंटे के रात के कर्फ्यू था, उसे अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही दो अन्य शहरों नडियाद और आणंद को भी रात कर्फ्यू वाले शहरों में शामिल किया गया है।

