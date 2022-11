Gujarat Polls 2022: 'कुछ फैसले लोगों को अच्छे ना लगे तो भी...' जडेजा से PM मोदी ने क्यों कही थी ये बात?

Gujarat

Ravindra Jadeja praised PM Modi : गुजरात विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार इस चुनावी मैदान में भाजपा के युवा चेहरे के रूप में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा भी हैं, जिन्हें पार्टी ने जामनगर से टिकट दिया है। खास बात ये है कि इस चुनाव प्रचार में जडेजा भी शामिल हैं, जो कि इन दिनों अपनी चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि जडेजा की पत्नी जहां भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर जडेजा की बहन नैना सिंह कांग्रेस पार्टी में हैं और अपनी ही भाभी के खिलाफ चुनावी प्रचार कर रही हैं।

The countdown for the Gujarat Assembly elections has begun.This year, Cricketer Ravindra Jadeja’s wife Rivaba Jadeja replaces sitting MLA Dharmendrasinh Jadeja as the BJP candidate for Jamnagar seat. Her Husband and Team india Star cricketer Ravindra Jadeja praised PM Modi and said that he knows very well what is good For India.