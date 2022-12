Gujarat election 2022: अंग्रेज, कांग्रेस और गुलामी की मानसिकता पर क्या बोले पीएम मोदी ? जानिए

गुजरात के आणंद जिले में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अंग्रेजों के साथ काम करने की वजह से गुलामी की मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पार्टी सरदार पटेल का अपमान करती है।

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात के दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर बहुत ही तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ काम करने की वजह से कांग्रेस की मानसिकता ही गुलामी वाली हो गई है। पीएम मोदी ने सरदार पटेल का उदाहरण देकर भी कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि वो उन्हें अपना नहीं मानती। पीएम मोदी गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार धुंआधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गुरुवार को उन्होंने अहमदाबाद के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 50 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो किया था और शुक्रवार को भी वह रोड शो में शामिल हुए हैं।

कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता अपना ली- पीएम मोदी

गुजरात के आणंद जिले की सोजित्रा में आयोजित एक चुनावी रैली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर खूब हमला किया है। यहां 5 दिसंबर को दूसरे दौर में वोटिंग होगी। यहां पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने सरदार वल्लभभाई पटेल को अस्वीकार कर दिया और आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ काम करके 'गुलामी वाली मानसिकता' अपना ली।

'कांग्रेस ने कभी भी सरदार पटेल को अपना नहीं माना'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कांग्रेस को सिर्फ सरदार पटेल से दिक्कत नहीं है, बल्कि उसे भारत की एकता से भी परेशानी है। क्योंकि, उसकी नीति बांटो और राज करो पर आधारित है, जबकि पटेल सबको जोड़ने में विश्वास करते थे। इस भारी अंतर की वजह से कांग्रेस ने कभी भी सरदार पटेल को अपना नहीं माना।' पीएम मोदी ने कहा कि एक समुदाय, जाति या धर्म को दूसरे के खिलाफ भड़काने की नीति अपनाकर कांग्रेस ने गुजरात को कमजोर कर दिया।

'कांग्रेस ने अंग्रेजों की सभी गंदी आदतें अपना लीं'

यही नहीं प्रधानमंत्री ने प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी पर यहां तक आरोप लगाया है कि 'कांग्रेस के लोगों ने कई वर्षों (स्वतंत्रता मिलने से पहले) तक अंग्रेजों के साथ काम किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी ने अंग्रेजों की सभी गंदी आदतें अपना लीं, जैसे कि बांटो और राज करो की नीति और गुलामी वाली मानसिकता।'

'क्या पटेल आपके लिए अछूत हो गए?'

पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल के नेता नर्मदा जिले में स्थित सरदार पटेल की स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने से भी कतराते हैं। उन्होंने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि मूर्ति मोदी के द्वारा बनवाई गई है, क्या इसके कारण पटेल आपके लिए अछूत हो गए? मुझे पूरा विश्वास है कि आणंद जिले की जनता सरदार पटेल का अपमान करने के लिए कांग्रेस को सजा देगी।'

इसे भी पढ़ें- MCD Election 2022: दिल्ली में 4 दिसंबर को कब से होगी वोटिंग, मेट्रो कितने बजे से चलेगी ? पूरी डिटेल देखिए

इस बीच शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया है। हालांकि, गुरुवार की तुलना में यह रोड शो छोटा था। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा और वोटों की गिनती का काम 8 दिसंबर को किया जाएगा। (इनपुट-पीटीआई)

English summary

Gujarat election 2022:Congress adopted all its dirty habits by working with the British. PM Modi has said in Anand district that due to this its mentality has become of slavery