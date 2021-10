देश में पहली बार IVF तकनीक से बछड़े का जन्म, गुजरात में हुआ ये कमाल

Gujarat

oi-Love Gaur

अहमदाबाद, 23 अक्टूबर: भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ (IVF) तकनीक के जरिए भैंस का गर्भाधान करवाया गया, जिसके बाद बछड़े को जन्म दिया गया है। यह बन्नी नस्ल की भैंस का बछड़ा है। देश के लिए काफी अच्छी खबर है साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। अiर आसान शब्दों में बोले तो भारत में पहली बार 'टेस्ट ट्यूब बेबी' बछ़़डे का जन्म हुआ है।

Happy to share the good news of the birth of first #IVF calf of Buffalo breed namely - #BANNI in the country . This is the first #IVF_Banni_calf born out of 6 Banni IVF pregnancies established at the door steps of farmer namely Mr Vinay.L.Vala of Sushila Agro farms pic.twitter.com/vROwzIuLWq