गाजियाबाद: शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास गोदाम में लगी आग, मचा हड़कंप

Ghaziabad

oi-Rahul Goyal

गाजियाबाद, 03 जून: खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है। यहां शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 12 ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सीएफओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास मिली थी। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाडियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Uttar Pradesh | A fire breaks out in a godown near Shaheed Nagar metro station in Ghaziabad

More than 12 fire tenders are engaged in dousing operation. No casualties have been reported. Fire has been brought under control: Sunil Kumar Singh, CFO pic.twitter.com/Bru2MKIEV3