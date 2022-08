AAP ने जारी की गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्‍मीदवारों की दूसरी लिस्‍ट, सभी को जानिए

Gandhinagar

oi-Vijay

By Vijay Singh

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा चुनाव-2022 के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने उम्‍मीदवारों की दूसरी लिस्‍ट जारी कर दी है। उसने इस बार 9 नाम उजागर किए हैं, जिनमें राजू करपाड़ा और पियूष कुमार शामिल हैं। इससे पहले इसी महीने की शुरूआत में आम आदमी पार्टी ने 2 अगस्‍त को अपने उम्‍मीदवारों की पहली लिस्‍ट जारी की थी। तब पार्टी की ओर से 10 उम्‍मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इन उम्‍मीदवारों में सब अलग-अलग तबके के चेहरे हैं।

उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी होने से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात आए थे। उन्‍होंने यहां पंजाब के चुनावों के दौरान किए गए कई वादे फिर दोहराए। केजरीवाल ने कहा था कि, आमजन महंगाई से परेशान है और जिन लोगों की आय कम है..हमारी सरकार उनके लिए यहां कई योजनाएं शुरू करेगी। केजरीवाल बार-बार यह वादा करते सुने गए है कि, वह यहां भी मुफ्त बिजली-पानी मुहैया कराएंगे।' अब तक वह गुजरात में 6 गारंटी दे चुके हैं।

गुजरात विधानसभा चुनाव में सत्‍तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस को कड़ी देगी आप, एक के बाद एक रैलियां करेंगे केजरीवाल

ढाई दशक से भाजपा ही यहां सत्‍ता में है

बता दें कि, गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। जिनमें से 100 से ज्‍यादा सीटों पर भाजपा का कब्‍जा है। शेष सीटें कांग्रेस, एनसीपी व निर्दलीय प्रत्‍याशियों की हैं। अब केजरीवाल जो कि, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वे चाहते हैं वो गुजरात के सौराष्‍ट्र पर फोकस करें, जो कि गुजरात के अन्‍य विकसित इलाकों की अपेक्षा कम डेवलप है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीट इसी क्षेत्र से आती हैं। केजरीवाल को लगता है कि, वह यहां सत्‍तारूढ भाजपा को इस बार के विधानसभा चुनाव में सीधी टक्‍कर देंगे। वह जब भी गुजरात आए हैं, उन्‍हें सुनने वाले लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इसके अलावा कांग्रेस-भाजपा से नाराज चल रहे नेता अपनी-अपनी पार्टियां छोड़कर हैं। यही वजह है केजरीवाल ने अब गुजरात को प्राथमिकता में रखा है और वह कुछ दिनों के अंतराल पर ही यहां विभिन्‍न कार्यक्रमों में हिस्‍सा लेने चले आते हैं।

Aam Aadmi Party (AAP) releases the second list of nine candidates for the Gujarat Assembly elections to be held this year. https://t.co/KxFGqnFj1e pic.twitter.com/EDxcHX16z1 — ANI (@ANI) August 18, 2022

Aam Aadmi Party (AAP) releases the first list of ten candidates for the Gujarat Assembly elections to be held this year. pic.twitter.com/LJ5Qkxk8Lh — ANI (@ANI) August 2, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Gujarat Assembly elections 2022: Aam Aadmi Party releases the second list of 9 candidates

Story first published: Thursday, August 18, 2022, 14:18 [IST]