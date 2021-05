International Nurses Day 2021: कौन थीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनकी याद में मनाया जाता है 'नर्स डे'

Features

नई दिल्ली, 12 मई। आज 'इंटरनेशनल नर्स दिवस' है, कोविड महामारी के बीच नर्स-डाक्टर्स ही हर देश में रीयल योद्धा के रूप में सामने आए हैं। एक मरीज की देखरेख का सारा काम नर्स करती हैं, डॉक्टर के दिए निर्देश का यथासमय पर पालन करने से ही बीमार आदमी ठीक होता है औैर ये भूमिका निभाती है 'नर्स'। वैसे आपको बता दें कि 'इंटरनेशनल नर्स डे' पूरी दुनिया में आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है।

Every year May 12, the birth anniversary of Florence Nightingale, is observed as International Nurses Day.Read History and Everything about Florence Nightingale and quotes.