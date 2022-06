Shahrukh Khan Bungalow: शाहरुख खान के बंगले में आप भी किराए पर ले सकते हैं कमरा, जानिए कितनी चुकानी होगी कीमत

Entertainment

oi-Bavita Jha

मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान न केवल रोमांस और एक्टिंग के किंग हैं बल्कि उनकी लग्जरी लाइफ भी हमेशा चर्चा में रहती है। शाहरूख खान उन सुपरस्टार्स में शामिल हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल के बारे में फैंस सब कुछ जानना चाहते हैं। किंग खान का बंगला 'मन्नत' को देशने लोग दूर-दूर से आते हैं। जो भी मुंबई घूमने आता है वो मन्नत का दीदार किए बिना नहीं रह पाता है। हाल ही में बंगले का नेम प्लेट बदला तो वो भी खबरों में छाया रहा। शाहरूख का ये घर शानदार और आलीशान है, जिसमें रहना किसी सपने से कम नहीं है।

English summary

Want to take a room in Shahrukh Khan's bungalow ‘Mannat', Know How much You have to Pay, King Khan himself share rent