'शायद भूल गए कि शादीशुदा हैं..' जब फोटो खिंचवाते हुए वरुण ने कियारा को अचानक किया किस, तो यूजर ने ली चुटकी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 अगस्त: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और वरुण धवन अपनी फिल्म 'जुग-जुग जियो' की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं। फिल्म में दोनों की एक्टिंग को फैंस ने खूब पसंद किया था। शादीशुदा कपल की जिंदगी के किरदार को एक्टर्स ने खूब अच्छी तरह से निभाया भी था। इस फिल्म का जोरों-शोरों से प्रमोशन भी हुआ था। अब इसका एक बीटीएस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पोज देते वक्त अचानक वरुण ने कियारा को किस कर दिया, जिसके बाद कियारा वरुण को शॉक होकर देखने लगती हैं। अब कपल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस जमकर वीडियो पर चुटकी भी ले रहे हैं। साथ ही सेलेब्स को ट्रोल करने वाले केआरके ने भी एक्टर्स का ये वीडियो शेयर कर मजेदार कैप्शन दिया है।

English summary

Recently, KRK has shared a video of Varun Dhawan and Kiara Advani. It can be seen in the video that suddenly Varun Dhawan kisses Kiara. Actress gets shocked.