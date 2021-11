Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 26 नवंबर। इंटरनेट सेंसेशन और टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद आए दिन अपने बोल्‍ड अवतार से फैंस को हैरान करती रहती हैं। वहीं अब एक्‍ट्रेस ने अपना ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस वीडियो में अपने खतरनाक बोल्ड लुक्स से वो लोगों को घायल कर रही है। वीडियो को देखकर लोग उर्फी को ट्रोल कर रहे हैं।

English summary

Urfi Javed was seen in a front open cut-out bold dress, watching the video, people said that Taylor's cost would have been less.