टोनी कक्कड़ को कहा- आपका गाना सुनने से अच्छा तो जहर खा लूं, सिंगर का जवाब सुनने लायक

Entertainment

oi-Rizwan M

मुंबई, 11 सितंबर: सिंगर टोनी कक्कड़ का नया गाना 'कांटा लगा' हाल ही में रिलीज हुआ है। जिसे टोनी ने अपनी बहन नेहा कक्कड़ और योयो हनी सिंह के साथ मिलकर गाया है। इस गाने की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, कई लोगों को गाना पसंद आया है तो बहुत सारे लोग इसे नापसंद भी कर रहे हैं। टोनी कक्कड़ के गाने को लेकर ट्विटर पर एक शख्स ने ये तक कह दिया कि आपके गाने सुनने से अच्छा तो मर जाना है। इस पर टोनी ने जो जवाब दिया वो काफी ज्यादा चर्चा में है।

English summary

Tony Kakkar replies to social user who says he would rather poison himself than listen to his songs goes viral