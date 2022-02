40 की उम्र में भी टीवी इंडस्ट्री पर राज करती हैं ये एक्ट्रेस, एक दिन के रोल के लिए चार्ज करती हैं इतनी फीस

Entertainment

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 5 फरवरी। टीवी इंडस्ट्री को लेकर अक्सर कहा जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद न महिलाओं को ढंग के किरदार मिलते हैं और न ही पैसा, लेकिन श्वेता तिवारी और रूपाली गांगुली जैसी टीवी एक्ट्रेस ने इस बात को झूठा साबित कर दिया है। इन अभिनेत्रियों को इस उम्र में भी न केवल शानदार किरदार ऑफर हो रहे हैं, बल्कि किरदार निभाने के लिए ये मोटी फीस भी लेती हैं। यही नहीं इन अभिनेत्रियों की डिमांड इंडस्ट्री में आज भी कम नहीं हुई है। आइए आपको बताते हैं 40 के पार की उन एक्ट्रेस से जो आज भी टीवी इंडस्ट्री पर राज करती हैं और मोटी फीस भी चार्ज करती हैं।

