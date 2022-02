The Kapil Sharma Show: क्या अक्षय कुमार सच में कपिल शर्मा से हैं नाराज? अर्चना पूरन सिंह ने बताया सच

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 08 फरवरी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर ने सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'द कपिल शर्मा' के फैंस को काफी परेशान किया हुआ है, दरअसल वायरल न्यूज में कहा जा रहा है कि अब शो में बॉलीवुड के सुपर खिलाड़ी और एक साल में 4-5 फिल्में करने वाले हीरो अक्षय कुमार दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो कपिल शर्मा से नाराज हो गए हैं । इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि उनकी इजाजत के बिना उनके पिछले इंटरव्यू का वो हिस्सा ऑनएयर किया गया जिसे दिखाने के लिए उन्होंने कपिल से मना किया हुआ था और यही नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बारे में अक्षय कुमार ने कपिल और सोनी चैनल से जवाब भी मांगा है।

English summary

Archana Puran Singh REACTS to reports of Akshay Kumar refusing to be on the show. she told " Hahhhahahahaa he would never refuse to come on our show'. Akshay Kumar is npt upset with comedian Kapil Sharma.