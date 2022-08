आज भी बीते कल का दर्द झेलती हैं सनी लियोनी, बोलीं- 'कुछ प्रोडक्शन हाउस और लोग मेरे साथ...'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 अगस्त: अपने बीते कल को पीछे छोड़ सनी लियोनी ने जिस तरह बॉलीवुड से अपने करियर को एक नया मोड़ दिया, वो फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे एक्ट्रेस को एक दशक से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वैसे तो सनी ने बीते कल को काफी पीछे छोड़ दिया है लेकिन बावजूद इसके कई दफा एक्ट्रेस को इसकी वजह से इंडस्ट्री में रिजेक्शन का दर्द भी झेलना पड़ा है। हालांकि, अब सनी ने इन चीजों से लड़ना सीख लिया है। सनी कहती हैं कि उन्होंने इन अड़चनों से परेशान ना होना सीख लिया है। लेकिन इन सभी बातों के बीच सनी ने बॉलीवुड और अपने बीते कल को लेकर बेहद ही शॉकिंग खुलासा किया है।

English summary

More than a decade has passed since Sunny Leone left the adult industry. But Sunny has made a shocking disclosure about her reluctant in Bollywood.