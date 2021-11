Sooryavanshi: सोशल मीडिया पर अपना वीडियो देख रोने लगीं एक्ट्रेस हेलिन शास्त्री, बताई ये वजह

Entertainment

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 06 नवंबर: बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई। जिसने पहले दिन ही रिकॉर्ड कमाई की। कोरोना महामारी के इस दौर में फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही, जिस वजह से अब बाकि के फिल्म मेकर्स ने राहत की सांस ली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सब कुछ इंडस्ट्री में सामान्य हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर फिल्म में छोटा सा रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस हेलिन शास्त्री की खूब चर्चा हो रही है। जिसे देख वो भावुक हो गईं। (वीडियो-नीचे)

You can see my entire story in Instagram why #sooryavanshi is not just a film but an Emotion for me ♥️♥️♥️♥️♥️ #akshaykumar #shastriinsooryavanshi #SooryavanshiDay #SooryavanshiReview #SooryavanshiInCinemasNow #RohitShetty https://t.co/lfk4ACQiCB pic.twitter.com/hRg50P0XJC