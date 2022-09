Entertainment

नई दिल्ली, 20 सितंबर। एक दुखियारी लड़की के साहस की दास्तां हैं फिल्म 'सिया', जिसे समीक्षकों की ओर से काफी सकारात्मक फीडबैक मिले हैं। फिल्म में लीड रोल थियेटर कलाकार पूजा पांडे और जाने माने एक्टर व‍िनीत कुमार स‍िंह ने निभाया है। पूजा पांडे की जहां ये पहली फिल्म है वहीं दूसरी ओर व‍िनीत कुमार स‍िंह को लोग 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मुक्‍काबाज', 'सांड की आंख' जैसी फिल्‍मों में देख चुके हैं। फिल्म को पॉजीटिव critic रिस्पांस मिलने के बावजूद सही ढंग से स्क्रीनिंग नहीं मिली है, जिसे लेकर अब विनीत कुमार सिंह का दर्द छलक उठा है।

Actor Vineet Kumar Upset With 'Siya' Releasing On Very Few Screens. he said that 'These things break the courage, now the decision is in your hands'. here is his video, Please Have a Look.