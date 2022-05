सलमान के साथ काफी खुश नजर आईं शहनाज गिल, कभी लगाया गले तो कभी पकड़ा हाथ, Video वायरल

Entertainment

मुंबई, 04 मई। बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी कि सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए पूरी इंडस्ट्री में फेमस हैं। कहते हैं कि सल्लू भाई किसी को प्रेम भरी नजरों से देख भी लें तो बॉलीवुड में उसका सिक्का चल जाता है।इन दिनों सलमान पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि शहनाज गिल पर काफी मेहरबान दिख रहे हैं। शहनाज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' में काम करने का ऑफर भी दिया है, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

