सेलेना गोमेज कभी नहीं बन पाएंगी मां, कहा- इस बीमारी में लेनी पड़ रही हैं खास दवाइयां

oi-Purnima Acharya

Selena Gomez: अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज को लोग खूब पसंद करते हैं। उनकी गायिकी का अंदाज इतान प्यारा और शानदार है कि वह आसानी से लोगों के दिलों में जगह बना लेती हैं। इसके अलावा सेलेना गोमेज अपने गानों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है कि जिसे जानने के बाद से लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल सेलेना गोमेज को लगता है कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। वह कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी और उनके साथ ऐसा कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों की वजह से है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सेलेना गोमेज मां क्यों नहीं बन सकती हैं।

English summary

selena gomez will never be able to become a mother said special medicines taken in this disease