तो इस वजह से सलमान खान ने नहीं की कैटरीना से शादी, खुद वजह बताकर फैंस को किया हैरान

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 16 जुलाई: सलमान खान और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के पावर कपल रह चुके हैं। एक वक्त ऐसा था जब दोनों के अफेयर की चर्चा आम हुआ करती थी। फैंस को दोनों की कैमिस्ट्री रील लाइफ में तो पसंद थी ही, लेकिन रीयल लाइफ में भी दोनों को काफी पसंद किया जाता था। खास मौकों पर दोनों को अकसर साथ में स्पॉट भी किया जाता था। ऐसे में हर कोई कपल की शादी के इंतजार में था। लेकिन अचानक दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को शॉक कर दिया। इस खबर ने एक्टर्स के फैंस को गहरा सदमा दिया। इतना ही नहीं, सलमान खाने ने खुद एक इंटरव्यू में कैटरीना कैफ से शादी ना करने की बड़ी वजह बताई थी।

English summary

According to rumours Katrina Kaif and Salman Khan dated each other for 7 long years. Then Salman Khan himself had given the reason for not marrying Katrina in an interview.