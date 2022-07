महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौक रखते हैं सैफ अली खान, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 28 जुलाई: बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। वैसे तो सैफ ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं लेकिन सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज ने एक्टर के करियर को नई ऊचाईयों तक पहुंचा दिया। इस बात से सब वाकिफ हैं कि सैफ अली खान शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और एक्टर के पास अच्छी-खासी प्रॉपर्टी है। सैफ देश भर में बड़ी-बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं। सैफ अली खान को प्रॉपर्टी के साथ-साथ महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। सैफ अली खान के पास कार का अच्छा-खासा कलेक्शन भी है।

English summary

Saif Ali Khan belongs to the royal family and the actor has a lot of property. Along with property, the actor is also fond of expensive and luxury vehicles. Saif Ali Khan also has a good collection of cars.